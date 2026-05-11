São Paulo. Incêndio após explosão faz vários feridos e pelo menos um morto no Brasil
Um incêndio provocado por uma possível explosão de gás danificou pelo menos dez casas e causou um morto e três feridos, num balanço provisório, em São Paulo, Brasil, esta segunda-feira.
🚨 Explosão de gás provoca incêndio e deixa pessoas soterradas em SP— Metrópoles (@Metropoles) May 11, 2026
A explosão ocorreu em uma comunidade no Jaguaré, nesta segunda-feira (11/5). Vítimas foram lançadas pela explosão e casas foram destruídas pic.twitter.com/cClfelybSO
As autoridades afirmaram que, por enquanto, não há risco de novas explosões, mas a área foi isolada, devido ao risco de fuga de gás.
A porta-voz do Corpo de Bombeiros disse à imprensa que a equipe estima que cerca de 10 casas tenham sido atingidas pela explosão no sistema de gás encanado no Jaguaré, em São Paulo e 3 vítimas foram resgatadas e estão bem pic.twitter.com/FDZv4IYeDD— Allan (@limalblue) May 11, 2026
Segundo a Polícia Militar, equipas da empresa Sabesp realizavam uma operação de manutenção no sistema de gás encanado local quando ocorreu a explosão.
Resgate emocionante no Jaguaré, zona oeste de São Paulo. Bombeiros salvaram um cachorro em meio aos escombros da explosão que aconteceu na tarde desta segunda-feira (11).— Cidade Alerta (@cidadealerta) May 11, 2026
O animal foi encontrado com vida, coberto de poeira, em uma das casas que desabaram após a explosão. O… pic.twitter.com/5HbifoeBgD