São Paulo. Vários feridos e pelo menos um morto em explosão e incêndio no Brasil

Imagens dos meios de comunicação locais mostram telhados destruídos e fumo no bairro do Jaguaré, a cerca de 16 quilómetros do centro de São Paulo.

🚨 Explosão de gás provoca incêndio e deixa pessoas soterradas em SP



A explosão ocorreu em uma comunidade no Jaguaré, nesta segunda-feira (11/5). Vítimas foram lançadas pela explosão e casas foram destruídas pic.twitter.com/cClfelybSO — Metrópoles (@Metropoles) May 11, 2026

Foram mobilizadas 12 viaturas para combater o incêndio. O departamento de bombeiros de São Paulo indicou nas redes sociais que o incidente foi muito possivelmente provocado por uma explosão de gás de petróleo liquefeito. O departamento de bombeiros de São Paulo indicou nas redes sociais que o incidente foi muito possivelmente provocado por uma explosão de gás de petróleo liquefeito.





As equipas de socorro focaram-se de imediato em encontrar e tirar dos escombros eventuais vítimas ou corpos. O site da rede Globo, G1, avançou que foi resgatado o corpo sem vida de um homem de 45 anos, num balanço provisório. Contam-se ainda três feridos ligeiros, dois homens e uma mulher. Duas das pessoas feridas foram resgatadas ainda antes da chegada do Corpo de Bombeiros, que retirou a terceira, prosseguindo depois com as buscas.







Uma pessoa que ficou sob os escombros relatou aos jornalistas presentes no local o momento da explosão: "eu só vi a casa caindo, tava eu e ele em casa, e a casa caiu em cima da gente. Fiquei sob os escombros, pedindo ajuda e os vizinhos me socorreram e dois bombeiros. Eu só tô com arranhões só, nada grave, fora isso, estou bem".



As autoridades afirmaram que o fornecimento de gás foi cortado, sendo fastado o risco de novas explosões, mas a área continua isolada.





Duas horas após a explosão, a Defesa Civil permanecia no local a analisar possíveis riscos de desabamento em imóveis vizinhos.





"Vários edifícios foram atingidos. Não sabemos o número exato, mas acreditamos que cerca de dez foram atingidos diretamente", indicou a porta-voz dos bombeiros de São Paulo.

A porta-voz do Corpo de Bombeiros disse à imprensa que a equipe estima que cerca de 10 casas tenham sido atingidas pela explosão no sistema de gás encanado no Jaguaré, em São Paulo e 3 vítimas foram resgatadas e estão bem pic.twitter.com/FDZv4IYeDD — Allan (@limalblue) May 11, 2026

Testemunhas e chamadas para os serviços de emergência, referiram que houve pessoas lançadas pela força da explosão e que havia vítimas presas sob escombros. Moradores relataram gritos e pedidos de socorro logo após o incidente.





Relatos no local disseram que a explosão estilhaçou os vidros das janelas num condomínio contíguo. As estruturas de outros edifícios vizinhos poderão também ter sido afetadas e trabalhos de análise começaram de imediato, apesar da prioridade ser o socorro imediato.





Durante os trabalhos foi resgatado um cão, coberto de poeira, num salvamento que emocionou os internautas.

Resgate emocionante no Jaguaré, zona oeste de São Paulo. Bombeiros salvaram um cachorro em meio aos escombros da explosão que aconteceu na tarde desta segunda-feira (11).



O animal foi encontrado com vida, coberto de poeira, em uma das casas que desabaram após a explosão. O… pic.twitter.com/5HbifoeBgD — Cidade Alerta (@cidadealerta) May 11, 2026 Segundo a Polícia Militar, equipas da empresa Sabesp, realizavam uma operação de manutenção no sistema de gás encanado local e perfurara indevidamente um tubo, tendo-se seguido a explosão e o incêndio.





O Corpo de Bombeiros referiu que o caso aconteceu por volta das 16h10 na Rua Floresto Bandecchi, próximo à Rua Dr. Benedito de Moraes.