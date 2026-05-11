São Paulo. Vários feridos e pelo menos um morto em explosão e incêndio no Brasil

São Paulo. Vários feridos e pelo menos um morto em explosão e incêndio no Brasil

Uma explosão provocada por uma possível rotura de gás, seguida de incêndio, danificou pelo menos dez casas e causou um morto e três feridos, num balanço provisório, em São Paulo, Brasil, esta segunda-feira.

RTP /
Foto: Miguel Schincariol - AFP

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Imagens dos meios de comunicação locais mostram telhados destruídos e fumo no bairro do Jaguaré, a cerca de 16 quilómetros do centro de São Paulo. 
Foram mobilizadas 12 viaturas para combater o incêndio. O departamento de bombeiros de São Paulo indicou nas redes sociais que o incidente foi muito possivelmente provocado por uma explosão de gás de petróleo liquefeito.

As equipas de socorro focaram-se de imediato em encontrar e tirar dos escombros eventuais vítimas ou corpos. O site da rede Globo, G1, avançou que foi resgatado o corpo sem vida de um homem de 45 anos, num balanço provisório. Contam-se ainda três feridos ligeiros, dois homens e uma mulher. Duas das pessoas feridas foram resgatadas ainda antes da chegada do Corpo de Bombeiros, que retirou a terceira, prosseguindo depois com as buscas.


Uma pessoa que ficou sob os escombros relatou aos jornalistas presentes no local o momento da explosão: "eu só vi a casa caindo, tava eu e ele em casa, e a casa caiu em cima da gente. Fiquei sob os escombros, pedindo ajuda e os vizinhos me socorreram e dois bombeiros. Eu só tô com arranhões só, nada grave, fora isso, estou bem".

As autoridades afirmaram que o fornecimento de gás foi cortado, sendo fastado o risco de novas explosões, mas a área continua isolada. 

Duas horas após a explosão, a Defesa Civil permanecia no local a analisar possíveis riscos de desabamento em imóveis vizinhos.

"Vários edifícios foram atingidos. Não sabemos o número exato, mas acreditamos que cerca de dez foram atingidos diretamente", indicou a porta-voz dos bombeiros de São Paulo. 
Testemunhas e chamadas para os serviços de emergência, referiram que houve pessoas lançadas pela força da explosão e que havia vítimas presas sob escombros. Moradores relataram gritos e pedidos de socorro logo após o incidente.

Relatos no local disseram que a explosão estilhaçou os vidros das janelas num condomínio contíguo. As estruturas de outros edifícios vizinhos poderão também ter sido afetadas e  trabalhos de análise começaram de imediato, apesar da prioridade ser o socorro imediato.

Durante os trabalhos foi resgatado um cão, coberto de poeira, num salvamento que emocionou os internautas.
Segundo a Polícia Militar, equipas da empresa Sabesp, realizavam uma operação de manutenção no sistema de gás encanado local e perfurara indevidamente um tubo, tendo-se seguido a explosão e o incêndio.

O Corpo de Bombeiros referiu que o caso aconteceu por volta das 16h10 na Rua Floresto Bandecchi, próximo à Rua Dr. Benedito de Moraes.
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