São Tomé. Candidato presidencial Miques João na ONU para denunciar ameaças

Esta é a segunda vez que se desloca à Organização das Nações Unidas (ONU) esta semana pelo mesmo motivo, tendo anunciado a suspensão da campanha eleitoral.

Miques João é o mais novo dos quatro candidatos presidenciais, com 41 anos, tendo participado na corrida eleitoral já em 2021.

Na semana passada, o candidato presidencial acusou militares das Forças Armadas de invadirem o terreno da sua casa. As Forças Armadas responderam com o anúncio de uma queixa ao Minstério Público, garantindo que os militares estiveram no máximo a meio quilómetro da habitação, mas envolvidos numa operação de captura de desertores.

Miques João está suspenso pela Ordem dos Advogados, após várias acusações não consubstanciadas feitas contra membros da classe política e judiciária. Em maio de 2025 foi preso preventivamente após ser acusado de abuso sexual de uma menor -- o que classificou de cabala política -, mas foi libertado em agosto do mesmo ano e aguarda agora o desenrolar do processo em liberdade. Volta a não contar com qualquer apoio partidário.

O Tribunal Constitucional são-tomense admitiu cinco candidatos às presidenciais de 19 de julho, mas Jorge Bom Jesus anunciou a sua desistência, ainda que já fora do prazo legal. Nito d`Abreu, Carlos Vila Nova e Eugénio Tiny são os restantes candidatos.

Segundo a Comissão Eleitoral Nacional (CEN), os dados definitivos do recenseamento eleitoral automático registaram 142.191 eleitores, dos quais 121.670 estão em São Tomé e Príncipe e 20.521 na diáspora, nomeadamente 15.917 em cinco países da Europa, e 5.324 em quatro países de África.