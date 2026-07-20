Mundo
São Tomé e Príncipe. Carlos Vila Nova continua à frente do país
Os resultados das presidenciais deste fim de semana ainda não estão fechados, mas a contagem já feita revela que a vitória já não foge ao atual presidente.
Carlos Vila Nova é presidente desde 2021.
Voltou a ir a votos este domingo, numas eleições com menos eleitores do que o esperado, segundo uma análise feita pela Comissão Eleitoral de São Tomé e Príncipe.
Voltou a ir a votos este domingo, numas eleições com menos eleitores do que o esperado, segundo uma análise feita pela Comissão Eleitoral de São Tomé e Príncipe.