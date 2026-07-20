São Tomé e Príncipe. Carlos Vila Nova continua à frente do país

São Tomé e Príncipe. Carlos Vila Nova continua à frente do país

Os resultados das presidenciais deste fim de semana ainda não estão fechados, mas a contagem já feita revela que a vitória já não foge ao atual presidente.

Frederico Pinheiro - Enviado especial a São Tomé e Príncipe / Adicionar como fonte informativa
Reuters

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Carlos Vila Nova é presidente desde 2021.

Voltou a ir a votos este domingo, numas eleições com menos eleitores do que o esperado, segundo uma análise feita pela Comissão Eleitoral de São Tomé e Príncipe.

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