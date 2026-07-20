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São Tomé e Príncipe. Carlos Vila Nova deverá continuar à frente do país
São Tomé e Príncipe voltou a ir a votos este domingo, numas eleições que ficaram marcadas pela fraca afluência do eleitorado e por dois boicotes eleitorais.
Os resultados das presidenciais ainda não estão fechados, mas os dados preliminares apontam para uma votação de 57% para Carlos Vila Nova, presidente do país desde 2021. A confirmar-se, Carlos Vila Nova deverá então renovar o mandato por mais cinco anos.
Mais de 142 mil eleitores foram chamados às urnas, mas as eleições foram marcadas por uma reduzida mobilização do eleitorado. A abstenção registou uma forte subida em relação aos atos eleitorais anterior, prevendo-se que ronde os 70%.
A comissão eleitoral deu como exemplo uma das maiores assembleias de voto na capital de São Tomé e Príncipe, onde teriam votado até meio da tarde de domingo menos de um terço dos eleitores inscritos.
Para além disso, as eleições ficaram também marcadas por dois boicotes eleitorais, a sul de São Tomé, no Ilhéu das Rolas e em Praia de Messias Alves.
Segundo a autoridade eleitoral de diversas missões de observação, as eleições ficaram ainda marcadas por outros incidentes, nomeadamente uma tentativa de assalto informático à base de dados eleitoral.
O atual presidente teve como principal adversário nestas eleições Nito d’Abreu. Eugénio Tiny e Miques João são os outros dois candidatos, mas não contam com qualquer apoio partidário e a sua campanha eleitoral foi praticamente inexistente.
Mais de 142 mil eleitores foram chamados às urnas, mas as eleições foram marcadas por uma reduzida mobilização do eleitorado. A abstenção registou uma forte subida em relação aos atos eleitorais anterior, prevendo-se que ronde os 70%.
A comissão eleitoral deu como exemplo uma das maiores assembleias de voto na capital de São Tomé e Príncipe, onde teriam votado até meio da tarde de domingo menos de um terço dos eleitores inscritos.
Para além disso, as eleições ficaram também marcadas por dois boicotes eleitorais, a sul de São Tomé, no Ilhéu das Rolas e em Praia de Messias Alves.
Segundo a autoridade eleitoral de diversas missões de observação, as eleições ficaram ainda marcadas por outros incidentes, nomeadamente uma tentativa de assalto informático à base de dados eleitoral.
O atual presidente teve como principal adversário nestas eleições Nito d’Abreu. Eugénio Tiny e Miques João são os outros dois candidatos, mas não contam com qualquer apoio partidário e a sua campanha eleitoral foi praticamente inexistente.