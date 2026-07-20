São Tomé e Príncipe. Carlos Vila Nova deverá continuar à frente do país

Os resultados das presidenciais ainda não estão fechados, masA confirmar-se, Carlos Vila Nova deverá então renovar o mandato por mais cinco anos.Mais de 142 mil eleitores foram chamados às urnas, mas as eleições foram marcadas por uma reduzida mobilização do eleitorado.A comissão eleitoral deu como exemplo uma das maiores assembleias de voto na capital de São Tomé e Príncipe, onde teriam votado até meio da tarde de domingo menos de um terço dos eleitores inscritos.Segundo a autoridade eleitoral de diversas missões de observação, as eleições ficaram ainda marcadas por outros incidentes, nomeadamente uma tentativa de assalto informático à base de dados eleitoral.O atual presidente teve como principal adversário nestas eleições Nito d’Abreu. Eugénio Tiny e Miques João são os outros dois candidatos, mas não contam com qualquer apoio partidário e a sua campanha eleitoral foi praticamente inexistente.