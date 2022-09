São Tomé. Movimento Basta apresenta-se sem candidato a primeiro-ministro

"Constitucionalmente, as eleições legislativas, elas não são eleições para eleição do primeiro-ministro [...] são para eleição de deputados, e o partido que consegue maior número de mandatos terá a prerrogativa/responsabilidade de indicar a figura de primeiro-ministro", explicou Salvador dos Ramos, em conferência de imprensa na quinta-feira.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo do ex-primeiro-ministro são-tomense (2014-2018) Patrice Trovoada acrescentou que "o movimento Basta acha que a partir de um certo momento" da história recente do país, "tentou-se vincular certas figuras ao cargo de primeiro-ministro", mas o Basta só indicará a figura se for chamado pelo Presidente da República após as eleições.

"O Basta é um movimento com muitas personalidades com capacidade, com perfil para chefiar o governo", sublinhou o coordenador do Basta, mostrando-se disponível para ocupar o cargo.

"O movimento Basta, se assim decidir, será", afirmou Salvador dos Ramos.

O movimento foi oficializado em maio como "alternativa" à bipolarização da política são-tomense entre o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MLSTP/PSD), de Jorge Bom Jesus, que lidera o atual governo são-tomense, e a Ação Democrática Independente (ADI, oposição), de Patrice Trovoada.

Na altura, o movimento anunciou a realização de uma convenção para eleição dos seus órgãos, mas tal não aconteceu até ao momento.

"O Basta continuará a agir de forma coletiva, tendo à testa um coordenador", disse Salvador dos Ramos.

Aderiram ao Basta o Partido de Convergência Democrática (PCD) e os seus dirigentes, incluindo o presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, bem como o ex-secretário-geral da ADI e vice-presidente da Assembleia Nacional, Levy Nazaré, e outros militantes e dirigentes, sobretudo do PCD e da sociedade civil.

"Entendemos o Basta como algo que veio para fazer rotura [...] Basta é para por um basta, basta significa romper com os vícios do passado que ainda corroem muito o Estado, as instituições do Estado e a vida dos cidadãos", sublinhou Salvador dos Ramos.

O coordenador e porta-voz do Basta desvalorizou alegados conflitos ou descontentamento de dirigentes do PCD que aderiram ao movimento.

"Todas as organizações, em momentos pré-eleitorais, momentos eleitorais, há momentos em que os pontos de vista podem não ser tão coincidentes. Isso não significa que haja um conflito que impeça que o movimento prossiga os seus paços rumo à vitória", explicou.

Para as eleições de 25 de setembro, o movimento Basta concorre apenas nas legislativas e autárquicas.

"Em relação à Região Autónoma do Príncipe, o Basta não vai concorrer para a eleição ao nível da região", disse o coordenador do movimento Basta, sublinhando que também não vão apoiar nenhuma das duas candidaturas que concorrem à Assembleia Regional.

Dez partidos e uma coligação que vão concorrer às eleições legislativas de São Tomé e Príncipe: Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe / Partido Social Democrata (MLSTP/PSD), Ação Democrática Independente (ADI), Basta, Movimento Democrático Força da Mudança/União Liberal (MDFM/UL), União para a Democracia e Desenvolvimento (UDD), CID-STP, Movimento Unido para o Desenvolvimento Amplo (Muda), Partido Novo, Movimento Social Democrata/Partido Verde de São Tomé e Príncipe (MSD-PVSTP), Partido de Todos os Santomenses (PTOS) e a coligação Movimento de Cidadãos Independentes/Partido Socialista/Partido da Unidade Nacional.

Na ilha do Príncipe concorrem a União para Mudança e Progresso do Príncipe (UMPP) e a coligação Movimento para o Desenvolvimento e Progresso do Príncipe e o MLTP (MVDP)/Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe / Partido Social Democrata (MLSTP/PSD).

As eleições legislativas atribuem 55 mandatos na Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, incluindo dois que pela primeira vez serão eleitos pelos círculos eleitorais da Europa e da África.

A ADI foi o partido mais votado nas eleições de 2018, elegendo 25 deputados, seguida pelo MLSTP/PSD, que conseguiu 23 assentos.

A coligação então formada pelo Partido da Convergência Democrática (PCD, segundo maior partido da oposição), pela UDD, e o MDFM, foi a terceira mais votada, obtendo cinco mandatos. O Movimento de Cidadãos Independentes de São Tomé e Príncipe/Partido Socialista (MCI/PS) ocupou dois lugares no parlamento.

MLSTP e a coligação PCD-UDD-MDFM formaram a chamada `nova maioria` e constituíram governo, liderado por Jorge Bom Jesus.