Sarah Netanyahu acusada de desprezo pelo sofrimento dos judeus portugueses

A declaração da "primeira dama" israelita, citada pelo Times of Israel , veio em resposta a um jornalista, que ironicamente lhe perguntou qual das inquisições é pior - a medieval ou aquela que agora escalpeliza o comportamento do seu marido e o dela própria, com vista a diversos processos judiciais.





Aparentemente sem detectar o tom irónico da pergunta, Sarah Netanyahu respondeu: "Ah, aí está um ponto. Não vou fugir à pergunta. Estou contente por você entender que isto [o processo judicial], para nós, é uma inquisição".





O marido, Benjamin Netanyahu, captando o embaraçoso da situação, tentou desviar a conversa, mas Sarah Netanyahu não queria desistir tão facilmente e ainda disparou: "Havemos de encontrar um momento para falar disto, hem?".

Uma analogia "inadequada e insensível"



A comparação parecia naturalmente forçada, porque o massacre ocorrido no Rossio em 1506 se saldou em cerca 1.900 vítimas mortais e porque a Inquisição introduzida mais tarde em Portugal se saldou em dezenas de milhares de mortos e exilados. Por isso, Ashley Perry, presidente de uma organização que procura restabelecer a ligação dos descendentes de judeus portugueses e espanhois com as respectivas comunidades e com Israel, logo comentou as declarações de madame Netanyahu como "deploráveis e mostrando desprezo pelo sofrimento dos judeus".





A isto acrescentou Perry: "Espero que a srª Netanyahu, após reflexão, peça desculpas por esta analogia inadequada e insensível (...) Estes comentários são um triste reflexo da minimização da perseguição histórica dos [judeus] sefarditas".