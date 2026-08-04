Seca obriga regiões suíças a recorrerem ao Exército para dar água às vacas

Segundo o jornal Blick, desde 28 de julho que o cantão de Friburgo, no oeste do país, utiliza helicópteros privados para levar água aos bebedouros do gado em zonas de altitude de distritos como Gruyères.

No entanto, este abastecimento é insuficiente, e as Forças Armadas suíças foram solicitadas a prestar auxílio.

Numa carta enviada na segunda-feira, o governo cantonal solicitou formalmente ao Comando de Operações do Exército que auxilie com helicópteros no transporte de água para pastagens alpinas inacessíveis por estrada, pelo menos durante o mês de agosto.

As autoridades locais temem que a pecuária e setores como a produção de queijo, um símbolo nacional, estejam em risco devido à falta de chuvas nas zonas de alta montanha, comparável às secas que estas regiões sofreram em 1976 e 2003.

Na Suíça, a transferência do gado para pastagens de altitude durante o verão, prática denominada "alpage" e declarada património cultural imaterial da humanidade pela UNESCO, é uma tradição fundamental na produção de queijos famosos do país, como o Gruyère e o Emmental.

Apesar da situação, a opção de transferir o gado sedento para zonas mais baixas não está a ser considerada, uma vez que, embora não haja escassez de água nestas zonas atualmente, existem preocupações de que possa haver problemas com a disponibilidade de pastagens caso a população de gado aumente.

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