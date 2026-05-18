Secretário-geral da ASEAN em Díli para celebrações da independência

Kao Kim Hourn desloca-se a Díli na sequência de um convite endereçado pelo chefe da diplomacia timorense, Bendito Freitas, devendo também participar no lançamento da primeira pedra para a construção do novo Centro Internacional de Convenções, que será construído no porto da capital timorense.

Da agenda da visita, que termina quarta-feira, dia em que se assinala o 24.º aniversário da restauração da independência, constam também encontros com o Presidente, José Ramos-Horta, o primeiro-ministro, Xanana Gusmão, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Bendito Freitas.

"Estes encontros reafirmarão o apoio contínuo da ASEAN à plena e efetiva adesão de Timor-Leste à ASEAN", pode ler-se na nota divulgada na página oficial da organização.

Timor-Leste tornou-se em outubro de 2025 o 11.º estado-membro da ASEAN.

Criada em 1967 por Indonésia, Singapura, Tailândia, Malásia e Filipinas, a organização tem também como estados-membros Brunei Darussalam, Camboja, Laos, Myanmar e Vietname.

Com 676,6 milhões de habitantes, a ASEAN é a terceira região mais populosa do mundo, se comparada com a Índia e a China.

As celebrações do 24.º aniversário da restauração da independência tiveram início no domingo com a inauguração de uma feira de culinária local em Tasi Tolu e vão incluir também uma missa e a deposição de uma coroa de flores aos Heróis da Pátria, na terça-feira no cemitério de Santa Cruz, e a cerimónia de hastear da bandeira nacional, na quarta-feira.

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