Secretas dos EUA acenam com dados sobre "séria ameaça" russa

Através de uma mensagem pouco clara, a Comissão de Serviços Secretos indicou que, adianta ainda a nota, sem mais esclarecimentos.A CNN cita ainda uma carta enviada de Mike Turner, dirigida aos congressistas republicanos, a indicar que a comissão de Serviços Secretos da Câmara dos RepresentantesNa missiva de Turner, é explicado que a comissão votou na terça-feira a favor de que a informação sobre esta ameaça deixe de ser confidencial e que, agora, todos os membros da Câmara dos Representantes poderiam aceder à informação sobre o assunto.Segundo a CNN, citando duas fontes próximas do caso,De acordo com o, que cita fontes próximas não identificadas,Por sua vez, a ABC News informou, citando duas fontes familiarizadas com as deliberações no Capitólio, que, resumiu uma das fontes.O comunicado de Turner foi publicado numa altura em que se debate no Congresso sobre como os EUA devem lidar com ameaças globais da Rússia e de outros adversários, com defensores de políticas de segurança mais agressivas a pedir um envolvimento global maior e alguns parlamentares mais alinhados com o ex-presidente republicano Donald Trump a defender uma abordagem “América em primeiro lugar”, face a questões mundiais.

“Não há necessidade de alarme”

Após a divulgação deste comunicado de Mike Turner, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, afirmou que esta semana conversou pessoalmente com líderes dos partidos Democrático e Republicano envolvidos em temas de segurança, entre os quais o presidente da comissão de Serviços Secretos da Câmara dos Representantes, e queContudo, Sullivan já tem agendada para quinta-feira uma reunião com o chamado “grupo dos oito”, que inclui os líderes de cada um dos dois partidos, tanto da Câmara dos Representantes como do Senado, e também os presidentes e os membros da oposição das respetivas comissões de Serviços Secretos.adiantou ainda Mike Johnson.