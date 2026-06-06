Seguro defende que sociedades mais fortes constroem-se "pela inclusão"

"Num tempo em que tantas fronteiras se erguem e tantas portas se fecham, este exemplo de abertura, confiança mútua e integração merece ser reconhecido e valorizado", afirmou António José Seguro, num discurso perante a Câmara dos Deputados do Luxemburgo.

António José Seguro realiza uma visita oficial ao Luxemburgo que marca o arranque das comemorações do Dia de Portugal, destacando a forma como este país "abriu as suas portas e o seu coração a gerações de portugueses"

"É uma demonstração e um feliz exemplo de que sociedades mais fortes se constroem pela inclusão, pelo respeito mútuo e pela capacidade de acolher aqueles que desejam contribuir para o bem comum", disse.

Nesta intervenção perante deputados, incluindo três de origem portuguesa, o chefe de Estado aproveitou para apresentar Portugal como "um parceiro fiável, qualificado e inovador" para investir.

"Portugal é hoje um polo vibrante de inovação tecnológica, de energias renováveis e de indústrias criativas", defendeu.

Também no plano político considerou que "a sintonia é enorme" entre os dois países, destacando que Portugal e o Luxemburgo "estão alinhados nos grandes dossiers internacionais e empenhados em encontrar soluções para os problemas globais", como "as alterações climáticas, o desenvolvimento sustentável, o combate à pobreza e a busca pela paz".

"Somos duas nações democráticas que acreditam profundamente na paz, no multilateralismo e no respeito pelo direito internacional e direitos humanos", destacou.

António José Seguro chegou na sexta-feira ao Luxemburgo, para uma deslocação até domingo que se divide entre contactos institucionais, hoje, e encontro com a comunidade portuguesa, no domingo.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, junta-se ao chefe de Estado ao final do dia de hoje, depois de participar na Cimeira UE-Balcãs, em Tivat (Montenegro), na sexta-feira.

Este será o primeiro Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas assinalado no Luxemburgo e também o primeiro que Seguro e Montenegro celebram juntos.

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas prosseguirão depois em território nacional na ilha Terceira (Açores) nos dias 09 e 10 de junho.