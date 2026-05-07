Seguro defende que UE deve reformar-se e ambicionar liderar inovação mundial

Num discurso na cerimónia comemorativa do 50.º aniversário do Instituto Universitário Europeu, em Florença, Itália, António José Seguro afirmou que "recuar não é opção" e pediu "mais união, mais ambição e mais coragem política" à União Europeia, reiterando a sua posição pelo fim da regra da unanimidade em domínios estratégicos.

"Em vez de minorias de bloqueio, precisamos de maiorias com ambição, lideranças que pensem em Europa para além dos egoísmos imediatos dos Estados-membros que representam. A Europa avançou com líderes que ousaram pensar além do imediato. É esse o espírito que precisamos de recuperar", declarou o chefe de Estado, numa intervenção à qual assistiu o presidente do Conselho Europeu e anterior primeiro-ministro português, António Costa.

Antes, enquanto discursava a presidente do Instituto Universitário Europeu, Patrizia Nanz, os dois antigos secretários-gerais do PS, que no passado se defrontaram no âmbito partidário, estiveram à conversa, sentados na primeira fila do auditório. António Costa mudou-se até temporariamente para o lugar de Patrizia Nanz, para ficar mais perto de António José Seguro.