Seguro falou com Zelensky e assegurou "contínuo e inabalável" apoio à Ucrânia





"O Presidente da República transmitiu o forte desejo de que uma paz abrangente, justa e duradoura, assente no respeito pela Carta das Nações Unidas, pelo direito internacional e pela soberania e integridade territorial da Ucrânia, possa ser alcançada muito em breve, bem como o apoio à Ucrânia no seu processo de adesão à União Europeia", refere a mesma nota.



Numa nota publicada na página da Presidência , informam que o recém-eleito presidente da República deu ainda conta ao chefe de Estado ucraniano "do sentimento largamente maioritário em Portugal de profunda admiração pela notável resiliência e coragem demonstradas pelo povo ucraniano".

Por sua vez, segundo a nota de Belém, Zelensky agradeceu "o forte apoio de Portugal à Ucrânia e a reafirmação da sua continuidade, sublinhando a importância de garantias de segurança fortes e de toda ajuda que possa ser dada, incluindo no quadro da sua reconstrução".



"Agradeceu o apoio ao processo de adesão à UE e saudou as excelentes relações bilaterais e o caloroso acolhimento à larga comunidade ucraniana em Portugal", refere.





A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e tem sido alvo de sanções dos aliados ocidentais de Kiev, que atingiram o setor do petróleo e do gás, para tentar diminuir a capacidade de financiar o esforço de guerra.



Os Estados Unidos levantaram temporariamente na semana passada o embargo ao comércio de petróleo russo, o que suscitou duras críticas da Ucrânia e da União Europeia.





De forma a reiterar o apoio "inabalável" a Kiev, o ministro britânico da Defesa anunciou que Zelensky vai visitar o Reino Unido esta terça-feira. No dia seguinte, o líder ucraniano desloca-se a Espanha, na véspera de participar na reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas.







