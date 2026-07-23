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Seguro já sabe o segredo da perseverança da seleção cabo-verdiana no mundial
De visita oficial a Cabo Verde, o presidente da República António José Seguro foi esta noite surpreendido pela presença do selecionador nacional cabo-verdiano Bubista, que lhe entregou uma prenda e um segredo.
A prenda foi uma camisola do guarda-redes Vozinha, um dos jogadores revelação do último mundial, mas Seguro quis saber o segredo para o sucesso dos Tubarões Azuis. “É o trabalho. É o que define o povo cabo–verdeano”, respondeu Bubista.
Inês Ameixa – Enviada da RTP Antena 1
Esta quinta-feira, o terceiro e último dia da visita de Estado a Cabo Verde, o destino conta com uma ida à ilha da Boa Vista.