Seguro já sabe o segredo da perseverança da seleção cabo-verdiana no mundial

A prenda foi uma camisola do guarda-redes Vozinha, um dos jogadores revelação do último mundial, mas Seguro quis saber o segredo para o sucesso dos Tubarões Azuis. “É o trabalho. É o que define o povo cabo–verdeano”, respondeu Bubista.

Inês Ameixa – Enviada da RTP Antena 1





Esta quinta-feira, o terceiro e último dia da visita de Estado a Cabo Verde, o destino conta com uma ida à ilha da Boa Vista.





O dia termina novamente na ilha de Santiago, com uma recepção à comunidade portuguesa, onde vivem cerca de 20 mil cidadãos.