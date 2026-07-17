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Sem registo de danos. Sismo de magnitude 7,3 atingiu costa do México e perto da Guatemala
Um forte sismo de magnitude 7,3 atingiu esta sexta-feira a costa do estado mexicano de Chiapas, no sul do México, indicou o Serviço Geológico norte-americano. Foi emitido um alerta de tsunami.
O tremor ocorreu esta sexta-feira a uma profundidade de 15,2 quilómetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) citado pela agência Reuters.
Após o sismo, o mesmo serviço emitiu um alerta de tsunami ao longo das zonas costeiras a uma distância até 300 quilómetros de distância do epicentro.
Raymundo Morales, secretário da Marinha mexicana, afirmou que não se espera que o nível da água suba mais de meio metro. Ainda assim, aconselhou a população a manter-se afastada das praias por enquanto.
"Não há problema, não há impacto marítimo grave", afirmou Morales.
O abalo foi sentido no México, Guatemala e El Salvador. Na Cidade de Guatemala, o sismo foi sentido em vários edifícios e levou os moradores a correrem para a rua.
A presidente do México, Cláudia Sheinbuam, adianta que não há até ao momento registo de danos em Chiapas e Tabasco. As ondas podem ter entre 30 centímetros e um metro acima do nível da maré na costa mexicana e do Guatemala.
Também o presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, adiantou que não há até ao momento registo de quaisquer vítimas.
"Acho que as memórias do que aconteceu recentemente na Venezuela vieram à tona e isso assustou-nos muito", conta Adolfo Zacarias, um homem de 43 anso que vive na Cidade da Guatemala e que fugiu para a rua quando sentiu o abalo.
A 24 de junho, dois sismos de 7,2 e 7,5 provocaram mais de 4.900 mortos segundo o mais recente balanço, sendo que o número continua a ser atualizado diariamente pelas autoridades.