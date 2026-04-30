Senado brasileiro rejeita indicado de Lula ao Supremo em derrota histórica

É a primeira vez que isso acontece em mais de 130 anos.

O nome de Jorge Messias, de 46 anos, foi rejeitado por 42 votos a 34 e uma abstenção.

O atual chefe da Advocacia-Geral da União trabalhava pela sua aprovação desde novembro do ano passado, quando foi anunciado pelo Presidente brasileiro.

No entanto, o presidente do Senado do Brasil, David Alcolumbre, mostrou-se sempre contrário à indicação.

Ao longo desta quarta-feira, Jorge Messias passou pela sabatina de mais de oito horas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, a mais importante da Casa, e fez sinalizações conservadoras como forma de tentar ganhar votos da direita e da extrema-direita.

Com a derrota, o Presidente Lula da Silva deverá escolher um novo nome para vaga no Supremo Tribunal Feral, que atualmente conta com dez juizes.

O presidente do Senado já sinalizou que, se Lula da Silva indicar uma nova pessoa antes das eleições gerais de outubro, ele não pautará a votação no Congresso.

Ao deixar o Congresso Nacional brasileiro na noite de quarta-feira, Jorge Messias disse, em conferência de imprensa, que cumpriu o seu "desígnio" e não saiu atirando.

Messias declarou que foi recebido pelos 78 senadores nos últimos meses de articulação e que, neste tempo, passou por um processo de desconstrução e declarou que "sabemos quem fez isso".

"A vida é assim: tem dias de glórias e de derrotas. O senado é soberano. Temos de aceitar. Faz parte do processo democrático saber ganhar e saber perder", afirmou.

"Eu sou grato aos votos que recebi. Acho que cada um de nós cumpre um propósito e eu estou cumprindo o meu", declarou ao lado de ministros e deputados da base governista.