Senado confirma escolha de Trump para presidente da Reserva Federal

Warsh foi confirmado numa votação maioritariamente partidária, por 54 votos contra 45, depois da sua nomeação ter sido colocada em dúvida nos últimos meses, após o senador republicano Thom Tillis, da Carolina do Norte, ter dito que iria bloquear a nomeação enquanto o Departamento de Justiça investigasse o presidente da Fed, Jerome Powell.

A investigação sobre Powell foi arquivada em abril, abrindo caminho para o Senado confirmar Warsh.

O líder da maioria no Senado, John Thune, republicano do Dakota do Sul, pediu aos colegas que apoiassem Warsh durante um discurso no plenário hoje de manhã, frisando que é fundamental que um presidente da Fed "entenda não só a macroeconomia", mas também "aprecie a microeconomia, e isto inclui os americanos trabalhadores, os seus empregos e os seus meios de subsistência".

"Kevin Warsh é exatamente este tipo de pessoa", garantiu Thune.

A câmara alta do Congresso norte-americano já tinha aprovado a sua nomeação para o Conselho de Governadores da Reserva Federal na terça-feira, por 51 votos a 45, para um mandato de catorze anos. A presidência terá a duração de quatro anos.

Trump, que não esconde o seu desejo por taxas de juro mais baixas, já tinha ponderado nomeá-lo para chefiar a instituição monetária em 2018, durante o seu primeiro mandato na Casa Branca.

Acabou por escolher Jerome Powell, que foi reconduzido no cargo pelo democrata Joe Biden, cujo mandato termina na sexta-feira.

Donald Trump rapidamente se arrependeu da sua decisão e deixou isso claro com insultos e pressionando Powell de todas as formas.

Muitos observadores preveem o mesmo destino para Kevin Warsh se não reduzir as taxas de juro.

Para isso, precisaria de convencer os onze membros da Fed que votarão com ele sobre a política monetária.

A Fed tem a missão de combater a inflação sem destruir postos de trabalho. A sua principal arma são as taxas de juro, que controlam os custos dos empréstimos, podendo aumentá-las para acalmar a pressão sobre os preços ou reduzi-las para estimular a economia e evitar o desemprego.

Por enquanto, o desemprego mantém-se baixo, nos 4,3%.

A maioria dos banqueiros centrais está, por isso, focada no aumento das tensões ligadas à guerra no Médio Oriente e na forte subida dos preços da gasolina.

A Fed tem como meta uma inflação de 2%, um objetivo que não foi alcançado nos últimos cinco anos e que se está a distanciar cada vez mais.

Os preços no consumidor subiram em abril a uma taxa que não se verificava há quase três anos (+3,8% em termos homólogos).

Kevin Warsh, de 56 anos, vai presidir à sua primeira reunião de política monetária nos dias 16 e 17 de junho.

Regressa a uma instituição que já conheceu como membro do Conselho de Governadores (2006-2011), para trabalhar ao lado de autoridades cujas escolhas criticou.

Entre elas, destaca-se Powell, que trabalhou durante oito anos à frente da Fed e decidiu manter-se no Conselho de Governadores, onde poderá ficar até janeiro de 2028).