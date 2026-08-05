Senado dos EUA abre caminho à nomeação de ex-advogado de Trump para procurador-geral
O comité judicial do Senado dos Estados Unidos aprovou a nomeação para procurador-geral de Todd Blanche, ex-advogado de Donald Trump e atual dirigente interino do Departamento de Justiça, retirando um obstáculo importante ao nomeado do Presidente.
Com maioria republicana, o comité aprovou na terça-feira a nomeação de Blanche por 12 votos contra 10, com dois senadores conservadores - John Cornyn, do Texas, e Thom Tillis, da Carolina do Norte - a retirarem a sua oposição, relacionada com o fundo para indemnizar alegadas vítimas da `instrumentalização` do sistema judicial em governos anteriores, que atrasou a votação.
A nomeação será agora submetida a votação no plenário do Senado, onde os republicanos detêm 53 lugares, contra 47 da oposição.
Blanche anunciou na segunda-feira a sua decisão de revogar formalmente o polémico fundo, avaliado em 1,7 mil milhões de dólares (1,4 mil milhões de euros), depois de os senadores republicanos terem ameaçado bloquear a sua nomeação.
Cornyn e Tillis também se opuseram à nomeação de Blanche devido à sua atuação nos ficheiros relacionados com o caso Jeffrey Epstein, particularmente após a fuga de dados pessoais das vítimas.
O governo Trump defendeu o `fundo anti-instrumentalização` criado para encerrar o processo movido pelo republicano contra a autoridade fiscal (IRS, Internal Revenue Service) devido à fuga das suas declarações de rendimentos.
O acordo incluía também uma proibição ao IRS de rever as declarações fiscais anteriores de Trump, da sua família e das suas empresas, medida que os detratores do magnata interpretaram como uma tentativa de se proteger financeiramente.