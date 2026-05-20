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Senado dos EUA aprova resolução. Projeto quer retirada das Forças Armadas do Irão
O Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução para limitar os poderes de guerra de Donald Trump contra o Irão. A moção foi aprovada com 50 votos a favor e 47 contra e representa uma vitória para os democratas, após sete tentativas sem sucesso.
São precisos vários passos para que a medida possa entrar em vigor, até porque Trump pode vetá-la.
Caso avance nas duas câmaras, os democratas consideram que a votação envia um sinal político poderoso e pode forçar uma mudança na postura da Casa Branca perante o conflito no Médio Oriente.