Senado dos EUA aprova resolução. Projeto quer retirada das Forças Armadas do Irão

A resolução determina que o Presidente deve retirar as Forças Armadas de quaisquer hostilidades contra o Irão, a menos que exista uma declaração de guerra explícita ou uma autorização específica do Congresso.



São precisos vários passos para que a medida possa entrar em vigor, até porque Trump pode vetá-la.



Caso avance nas duas câmaras, os democratas consideram que a votação envia um sinal político poderoso e pode forçar uma mudança na postura da Casa Branca perante o conflito no Médio Oriente.