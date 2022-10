Sérgio Moro admite derrota de Bolsonaro e promete oposição

O agora eleito senador pelo estado do Paraná e conhecido por atuar como juiz de primeira instância na operação Lava Jato e condenar dezenas de políticos, entre eles o candidato e ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva acrescentou que o "resultado de uma eleição não pode superar o dever de responsabilidade" que se tem com o Brasil.

Moro, conhecido por atuar como juiz de primeira instância na operação Lava Jato e condenar dezenas de políticos, entre eles o candidato e ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva acrescentou ainda que estará na oposição em 2023 prometendo que estará "sempre do lado do que é certo".

Por seu turno, a deputada brasileira Carla Zambelli, aliada muito próxima do Presidente, Jair Bolsonaro, perseguiu um homem com uma arma nas mãos, numa rua em São Paulo, no sábado, reconheceu a derrota nas eleições presidenciais e disse que iria ser a "maior oposição que lula jamais imaginou ter".

"O sonho de liberdade de mais de 51 milhões de brasileiros continua vivo", acrescentou a deputada que poderá perder o mandato devido a uma norma da autoridade eleitoral que proíbe o transporte de armas nas 24 horas que antecedem e nas 24 horas seguintes ao dia votação.

Também o governador de Minas Gerais, que após a sua vitória no dia 02 de outubro no estado resolveu apoiar a candidatura à presidência de Jair Bolsonaro, desejou "sucesso ao presidente eleito".

"Estarei aberto ao diálogo para que o Brasil possa crescer com trabalho, honestidade e respeito", frisou o responsável do estado que é o segundo maior colégio eleitoral do país e que Lula venceu com uma margem de menos de 50 mil votos.

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), Luís Inácio Lula da Silva, foi hoje eleito Presidente brasileiro, com 50,83% dos votos, derrotando Jair Bolsonaro (extrema-direita), que obteve 49,17%, quando estão contadas 98,81% das secções eleitorais.

Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos entre 2003 e 2011, regressa ao Palácio da Alvorada após uma vitória na segunda volta, pela primeira na história democrática recente do Brasil, sobre um chefe de Estado que era recandidato.

O antigo sindicalista terá como vice-presidente Geraldo Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que já havia sido seu opositor nas eleições presidenciais de 2006, então pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).