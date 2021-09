Séries infantis portuguesas sobre ciência e Lisboa à procura de investimento no Cartoon Forum

Portugal continua em destaque no Cartoon Forum, na cidade francesa de Toulouse, a maior mostra de séries de animação para televisão e plataformas da Europa, que decorre até dia 23 de setembro. Na manhã de hoje, duas produtoras portuguesas capturaram a atenção do certame.

"Gostamos muito do projeto, estamos muito confiantes nele e é um conteúdo que vale a pena produzir. É uma aposta forte, condicionada por algumas variáveis, mas temos já alguns canais interessados na nossa série e algumas reuniões", disse João Miguel Real, diretor de animação da produtora Take it Easy.

Esta é a primeira participação da Take it Easy, que engloba o estúdio Easy Lab, no Cartoon Forum, e a aposta é "What`s it all About?", uma série para crianças dos 6 aos 11 anos, protagonizada por uma família de cientistas que se deslocam numa carrinha `pão de forma`, recheada de invenções.

Esta família não é desconhecida do grande público português, já que a produtora tem vindo a utilizar este conceito nos últimos anos em anúncios televisivos para a Ciência Viva. As personagens foram concebidas pelo ilustrador João Fazenda e o guião de cada episódio é feito em colaboração com cientistas.

"Estamos num momento particularmente importante para estes conteúdos. Já temos uma colaboração longa com a Ciência Viva, e foi como um laboratório para desenvolver esta família e eles apoiaram logo a nossa ideia para esta série. Os guiões têm sido sempre escritos em colaboração com especialistas", indicou Pedro Lino, o realizador.

Já na série "The Saskatoons", uma cooperação entre o estúdio português Sardinha em Lata e o estúdio espanhol Pikkukala, é o cenário que não vai ser estranho para os portugueses, pois a ação desenrola-se em Lisboa. É na capital portuguesa que as irmãs Gigi e Alex vão viver aventuras à volta de achados arqueológicos.

"Quando fomos visitar a produtora, em Lisboa, andámos pela cidade, fomos a todos os museus e gostámos muito. Há séries que têm como base outras cidades, como Paris, e as crianças ficam interessadas por essas cidades. Não seria ótimo promover também Lisboa que é uma cidade tão bonita e tem tanta história?", explicou Evgenia Glubeva, autora da série, em parceria com Myles Mcleod.

"The Saskatoons" quer chegar a um público entre os 6 e os 8 anos, contando começar a produção a partir de 2023, tendo já assegurado o financiamento por parte da RTP, devendo assim chegar nos próximos anos ao público infantojuvenil do canal público português.

Também "What`s it all About?" tinha assegurado este financiamento em 2020, mas preferiu optar pelo fundo de desenvolvimento do Instituto do Cinema e do Audiovisual para criar um `piloto` e uma apresentação sólida para os potenciais investidores.

A Take it Easy vai voltar a candidatar o seu projeto este ano, na esperança de que a televisão pública considere o projeto suficientemente interessante para ser novamente escolhido.

Cada participante nesta mostra europeia de séries de animação tem 20 minutos para subir ao palco e impressionar o público, ou seja, realizar o seu `pitch`, revelando um pequeno `trailer` e falando das suas necessidades para avançar com a produção. Na audiência estão produtores e investidores, como canais de televisão e plataformas `online`.

Tanto "What`s it all About?" como "The Saskatoons" tiveram salas cheias nas suas apresentações, deixando antever a possibilidade de mais crianças na Europa virem a conhecer estas criações portuguesas.