Sérvia assina acordo de importação de gás natural com o Azerbaijão

No decurso de uma visita a Baku, a ministra sérvia da Energia e das Minas, Dubravka Djedovic Handanovic, anunciou a assinatura de um contrato comercial entre os grupos gasíferos sérvio Srbijagas e azeri SOCAR, permitindo à Sérvia importar gás numa primeira fase até 400 milhões de metros cúbicos de gás natural.

A aplicação efetiva deste acordo está dependente da conclusão da construção de um interconector gasífero dirigido ao gasoduto entre a Sérvia e a Bulgária, previsto "para os próximos dias", segundo a ministra sérvia.

Com este acordo bilateral, "atingiremos a partir de agora o nosso objetivo de diversificação das fontes de fornecimento energético, em conformidade com o nosso posicionamento de país de trânsito para o fornecimento de gás com destino à Europa central", explicou.

O ministro sérvio também assegurou que a Sérvia poderá importar a partir de 2026 "milhares de metros cúbicos de gás" azeri.

Nas últimas décadas, a Sérvia permitiu que a Rússia assumisse o monopólio quase total do seu fornecimento energético, ao construir gasodutos exclusivamente reservados ao gás importado da Rússia, e cedendo ao gigante russo Gazprom uma participação maioritária na sociedade de gás e petróleo NIS.

No ano passado, a Sérvia, que pretende tornar-se no 28º membro da União Europeia, motivou fortes protestos provenientes de Bruxelas ao assinar um novo contrato a longo prazo de importação de gás russo, e quando a União Europeia se tem empenhado desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022 em reduzir fortemente a sua dependência energética face a Moscovo.

A Sérvia condenou oficialmente nas Nações Unidas a invasão russa da Ucrânia, mas sem se associar às sanções contra Moscovo.