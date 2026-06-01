Sete mortos e mais de 800 moçambicanos vítimas de xenofobia na África do Sul

"Há a lamentar a morte de sete cidadãos moçambicanos, cinco dos quais por consequência direta dos ataques xenófobos e outros dois como resultado de um acidente de viação, quando viajavam, em viatura particular, de regresso a Moçambique", refere-se no documento.

Repatriamento em curso

"De referir que o Governo continuará a fazer o seguimento apropriado, através das suas missões consulares naquele país vizinho, bem assim por intermédio do Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior (INACE) e do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD)", conclui-se.

Moçambicanos chegam esta terça-feira





O Gabinete de Informação de Moçambique (Gabimfo) avançou na segunda-feira, em comunicado, que pouco mais de 800 moçambicanos residentes na cidade de Mossel Bay, na província sul-africana de Cabo Ocidental, foram, na última sexta-feira, vítimas de acções de xenofobia, um problema recorrente na África do Sul.Segundo o Gabimfo, só no último sábado, pelo menos 300 moçambicanos regressaram, por meios próprios, a Moçambique e os pouco mais de 500 nacionais que permanecem naquele país encontravam-se albergados, desde então, num local seguro no Cabo Ocidental, estando já a decorrer, a partir de hoje, o processo do seu repatriamento para Moçambique., lê-se no comunicado.À sua chegada à fronteira de Ressano Garcia, na Província de Maputo, os moçambicanos em processo de regresso forçado ao país recebem dois kits alimentares, sendo um para o seu uso imediato e outro para os primeiros 10 dias de restabelecimento nas suas zonas de origem.alerta.Face à situação, as autoridades moçambicanas garantem que têm estado, desde a ocorrência dos incidentes, a monitorar a situação, através do Consulado de Moçambique na Cidade do Cabo, que está engajado na prestação de assistência aos cidadãos nacionais afetados.O porta-voz do Serviço Nacional de Migração (Senami) de Moçambique tinha dito hoje à agência Lusa que as autoridades sul-africanas vão deportar cerca de 600 moçambicanos vítimas de atos xenófobos naquele país., disse Juca Bata, porta-voz do Senami.Segundo o responsável,A África do Sul tem registado manifestações e tensões sociais visando migrantes, sendo que, no início do mês, uma marcha contra a imigração culminou em ataques a negócios de estrangeiros na província do Cabo Oriental, no este do país.