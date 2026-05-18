Shakira absolvida de fraude fiscal em Espanha. "Fisco" tem de devolver mais de 60 milhões

Shakira venceu a sua última batalha judicial contra a Agência Tributária espanhola, que terá de lhe reembolsar mais de 60 milhões de euros em multas que, segundo o tribunal, foram impostas indevidamente.





A Câmara Administrativa do Tribunal Nacional decidiu a favor da cantora colombiana e anulou o processo que a obrigou a pagar quase 55 milhões de euros em impostos e multas; esses valores devem agora ser-lhe devolvidos com juros.

De acordo com o argumento da Agência Tributária, agora refutado, Shakira mantinha uma "relação amorosa" em Espanha (com o futebolista do FC Barcelona, Gerard Piqué) e tinha aí o seu principal centro de negócios. No entanto, a Agência Tributária não conseguiu provar que a cantora residia em Espanha mais de 183 dias por ano, conforme exigido por lei para ser considerada residente fiscal.







A vitória de Shakira, no entanto, não altera o desfecho do processo-crime contra ela, no qual se provou a fraude. Isto refere-se aos anos subsequentes: de 2012 a 2014. Shakira aceitou uma pena de prisão de três anos (que não cumpriu, uma vez que cada uma das três infrações fiscais acarretava uma pena de um ano) e uma multa de 7,3 milhões de euros. Após um acordo com a acusação, a cantora admitiu que era residente fiscal em Espanha durante estes anos e, mesmo assim, foge aos impostos.





c/agências