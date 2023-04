Silvio Berlusconi internado nos cuidados intensivos de hospital em Milão

O presidente do AC Monza foi internado no hospital San Raffaele, de acordo com a AFP, informada por uma fonte próxima do italiano, sendo um dos estabelecimentos de saúde mais prestigiados em Itália.“Ele está nos cuidados intensivos devido a uma infeção mal resolvida mas está a falar”, declarou Antonio Tajani, ministro italiano dos Negócios Estrangeiros.O antigo primeiro-ministro italiano faz parte do partido Força Itália que pertence à coligação de apoio ao governo formado por Giorgia Meloni, que passou a ser primeira-ministra de Itália há poucos meses.Apesar de ter garantido nas redes sociais que se sentia bem, Silvio Berlusconi regressou esta quarta-feira ao hospital. Em janeiro de 2022, o político foi internado com problemas no trato urinário, tendo sido novamente internado em abril por problemas relacionados com sequelas deixadas pela covid-19.Em 2016, Berlusconi fez uma operação de peito aberto ao coração e em 2019 voltou à mesa de operações devido a uma obstrução intestinal. Já em 1997 havia sido operado a um problema na próstata.

Apesar da idade, Silvio Berlusconi continua a ser uma figura proeminente na política italiana. Matteo Salvini deixou uma mensagem de apoio ao antigo-primeiro ministro nas redes sociais. Nas últimas eleições, Berlusconi conseguiu um lugar no senado italiano estando ainda em funções.





Giorgia Meloni também deixou a sua mensagem a Silvio Berlusconi desejando-lhe "rápidas melhoras".





Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 5, 2023



Silvio Berlusconi também é conhecido pelo amor que tem pelo futebol. Para além de ser, neste momento, presidente do AC Monza, clube da região da Lombardia, o antigo primeiro-ministro foi presidente do AC Milan durante 31 anos, antes de vender o icónico clube italiano a um consórcio chinês em 2017.