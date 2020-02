Síria a ferro e fogo na sequência de ataques aéreos

Tudo contado pelo correspondente da Antena 1 na Turquia, José Pedro Tavares.



Os Estados Unidos já anunciaram que apoiam a Turquia.



O secretário-geral da NATO Jens Stoltenberg apelou à contenção e apelou também à Rússia e à Síria para pararem com os ataques contra alvos turcos



As Nações Unidas também já reagiram. Em comunicado o secretário-geral António Guterres expressou "grave preocupação" com estes acontecimentos na Síria e reiterou seu pedido de cessar-fogo.