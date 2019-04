Síria. António Guterres reitera o apelo ao diálogo

O conflito armado intensificou-se nos últimos dias com os rebeldes a avançarem em direção ao centro da capital da Líbia.



A imprensa internacional conta que milhares de pessoas já deixaram a cidade para fugirem do conflito.



Na última noite, depois de uma reunião do conselho de segurança da ONU, António Guterres fez um apelo ao diálogo.



Trata-se de um novo pedido de diálogo político para evitar a escalada do conflito armado em Tripoli.



No passado fim de semana António Guterres esteve na Líbia, conversou com as duas partes deste conflito, e na altura deixou alertas sobre os perigos que a região corre. Guterres disse que deixava o país com "profunda preocupação".