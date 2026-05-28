Sírio condenado a `perpétua` na Áustria por ataque em nome do Estado Islâmico

A decisão não é definitiva, apesar de o condenado ter renunciado a recorrer, uma vez que a Procuradoria austríaca tem formalmente três dias para fazer apelo.

Em 15 de fevereiro de 2025, este refugiado de origem curda tinha feito um ataque com faca, invocando a organização Estado Islâmico (EI), em uma das ruas de Villach, no sul austríaco.

Um adolescente de 14 anos foi morto pelas costas e cinco outras pessoas, com menos de 33 anos, feridas.

O tribunal considerou-o culpado de assassínio, de cinco tentativas de assassínio e de crimes terroristas.

Considerando os antecedentes, o modo de agir (ataques de surpresa), a presença de menores entre as vítimas, a ausência de arrependimento, o motivo religioso e o risco de repetição, o Ministério Público solicitou ao júri que fizesse uso total da escala de penas.

Este sírio tinha obtido asilo na Áustria em 2020, para fugir ao serviço militar, após o que se radicalizou a partir de 2024, através do visionamento de vídeos na rede social TikTok.

Dois dias antes do ataque, jurou fidelidade ao EI.

Durante o ataque tinha sido detetado por um estafeta, também oriundo da Síria, que o atingiu com o seu veículo.

Segundo o seu depoimento à polícia, depois de ser detido, lamentou não ter atingido o objetivo de matar pelo menos uma dezena de pessoas e morrer durante a operação.

Em 2020, outro homem reclamando-se do EI tinha feito disparos no centro de Viena, causando a morte a quatro pessoas.