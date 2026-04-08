SIS alerta para operação de ciberespionagem russa de "escala global"





De acordo com o comunicado, "com base na exploração hostil destes equipamentos, a unidade cibernética do GRU – popularmente conhecida por 'APT28', 'Fancy Bear' e 'Forest Blizzard' – conseguiu, desde 2024, comprometer, não apenas credenciais e tokens de autenticação, mas também comunicações por email e dados de navegação na Internet protegidos por protocolos SSL e TLS, redirecionando o tráfego online que transita pelos routers das vítimas para infraestrutura informática remota e sob o controlo do agente de ameaça".





O SIS sublinha que esta operação de ciberespionagem russa demonstra, uma vez mais, "a sofisticação, a clandestinidade e o alcance global de agentes de ameaça que regularmente atuam no ciberespaço para a prossecução encoberta de objetivos táticos e estratégicos de Estados hostis".





Uma operação que teve como resultado, admite ainda o SIS, "o comprometimento de informação sensível e da privacidade digital de cidadãos e de instituições dispersas à escala internacional".





O comunicado apela ainda a que, no caso de haver suspeita de ter sido visado ou comprometido por esta operação de ciberespionagem russa, entre em contacto com o SIS.