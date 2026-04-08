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SIS alerta para operação de ciberespionagem russa de "escala global"
Em comunicado divulgado esta quarta-feira, o Serviço de Informações de Segurança (SIS) revela que o serviço de informações militar russo GRU executou uma operação de destinada "ao comprometimento de routers", com o objetivo de intercetar e de extrair "informação sensível de natureza governamental, militar e referente a infraestruturas críticas".
O SIS junta-se a parceiros da Alemanha, Canadá, Chéquia, Dinamarca, Eslováquia, Estados Unidos da América, Estónia, Finlândia, Itália, Letónia, Lituânia, Noruega, Polónia, Roménia e Ucrânia na difusão de um alerta coordenado destinado a "alertar o público e encorajar os defensores das redes e proprietários dos aparelhos a tomarem as ações necessárias para reduzirem o potencial e a superfície destes ataques".
De acordo com o comunicado, "com base na exploração hostil destes equipamentos, a unidade cibernética do GRU – popularmente conhecida por 'APT28', 'Fancy Bear' e 'Forest Blizzard' – conseguiu, desde 2024, comprometer, não apenas credenciais e tokens de autenticação, mas também comunicações por email e dados de navegação na Internet protegidos por protocolos SSL e TLS, redirecionando o tráfego online que transita pelos routers das vítimas para infraestrutura informática remota e sob o controlo do agente de ameaça".
O SIS sublinha que esta operação de ciberespionagem russa demonstra, uma vez mais, "a sofisticação, a clandestinidade e o alcance global de agentes de ameaça que regularmente atuam no ciberespaço para a prossecução encoberta de objetivos táticos e estratégicos de Estados hostis".
Uma operação que teve como resultado, admite ainda o SIS, "o comprometimento de informação sensível e da privacidade digital de cidadãos e de instituições dispersas à escala internacional".
O comunicado apela ainda a que, no caso de haver suspeita de ter sido visado ou comprometido por esta operação de ciberespionagem russa, entre em contacto com o SIS.
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