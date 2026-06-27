Sismo de magnitude 6,1 atingiu o leste do Afeganistão

O epicentro foi localizado no nordeste do Afeganistão a uma profundidade de mais de 208 quilómetros, de acordo com o USGS.





Até ao momento não há informações sobre possíveis vítimas ou danos.

⚠️ BREAKING: A strong 6.1 magnitude earthquake has struck Badakhshan, Afghanistan, centered roughly 40 km from Jurm.



The deep seismic tremor hit at a depth of 208 km with widespread shake reports.



Zilzila - Afghanistan - Pakistan - Earthquake pic.twitter.com/xMHcFFe6Kr — GeoTechWar (@geotechwar) June 27, 2026





c/agências

Os sismos são frequentes no Afeganistão, especialmente ao longo da cordilheira do Hindu Kush, perto da fronteira entre as placas tectónicas da Eurásia e da Índia.Em abril, um sismo de magnitude 5,8 na província de Badakhshan matou 12 pessoas.Em agosto de 2025, um sismo de magnitude 6 atingiu as províncias orientais de Kunar, Laghman e Nangarhar, matando mais de 2.200 pessoas e ferindo quase 4.000, segundo responsáveis talibãs afegãos.Poucas semanas depois, um sismo de magnitude 6,3 matou pelo menos 27 pessoas no norte do país.