Mundo
Sismo de magnitude 6,1 atingiu o leste do Afeganistão
Um sismo de magnitude 6,1 atingiu o leste do Afeganistão este sábado, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
O sismo abalou as províncias orientais do país, incluindo Khost e Nangarhar, e foi também sentido em Islamabad, a capital paquistanesa, segundo jornalistas da AFP.
Os jornalistas da AFP sentiram também os efeitos do sismo nas províncias de Balkh e Badakhshan, que fazem fronteira com o Tajiquistão e o Paquistão.
No leste, o tremor foi sentido particularmente nas províncias de Nangarhar e Khost.
Os sismos são frequentes no Afeganistão, especialmente ao longo da cordilheira do Hindu Kush, perto da fronteira entre as placas tectónicas da Eurásia e da Índia.
Em abril, um sismo de magnitude 5,8 na província de Badakhshan matou 12 pessoas.
Em agosto de 2025, um sismo de magnitude 6 atingiu as províncias orientais de Kunar, Laghman e Nangarhar, matando mais de 2.200 pessoas e ferindo quase 4.000, segundo responsáveis talibãs afegãos.
Poucas semanas depois, um sismo de magnitude 6,3 matou pelo menos 27 pessoas no norte do país.
O epicentro foi localizado no nordeste do Afeganistão a uma profundidade de mais de 208 quilómetros, de acordo com o USGS.
Até ao momento não há informações sobre possíveis vítimas ou danos.
⚠️ BREAKING: A strong 6.1 magnitude earthquake has struck Badakhshan, Afghanistan, centered roughly 40 km from Jurm.— GeoTechWar (@geotechwar) June 27, 2026
The deep seismic tremor hit at a depth of 208 km with widespread shake reports.
Zilzila - Afghanistan - Pakistan - Earthquake pic.twitter.com/xMHcFFe6Kr
Os jornalistas da AFP sentiram também os efeitos do sismo nas províncias de Balkh e Badakhshan, que fazem fronteira com o Tajiquistão e o Paquistão.
No leste, o tremor foi sentido particularmente nas províncias de Nangarhar e Khost.
Os sismos são frequentes no Afeganistão, especialmente ao longo da cordilheira do Hindu Kush, perto da fronteira entre as placas tectónicas da Eurásia e da Índia.
Em abril, um sismo de magnitude 5,8 na província de Badakhshan matou 12 pessoas.
Em agosto de 2025, um sismo de magnitude 6 atingiu as províncias orientais de Kunar, Laghman e Nangarhar, matando mais de 2.200 pessoas e ferindo quase 4.000, segundo responsáveis talibãs afegãos.
Poucas semanas depois, um sismo de magnitude 6,3 matou pelo menos 27 pessoas no norte do país.
c/agências