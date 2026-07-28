Sismo de magnitude 7,1 atinge o sul do Japão

(em atualização)





O sismo atingiu a área de Kumamoto. ⁠Cerca de 40 mil casas ficaram sem energia.O operador de comboios suspendeu a circulação, incluindo os comboios de alta velocidade Shinkansen.





Um alerta de tsunami para uma onda de 1 metro foi emitido após o terremoto, informou agência meteorológica japonesa.



O governo japonês emitiu alertas de emergência de terramoto para as províncias de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita e Miyazaki, todas localizadas na ilha de Kyushu, no sul do Japão.





As autoridades já reportaram que não foi registada qualquer anomalia em estruturas de energia nuclear.





Um sismo de grande magnitude em Kumamoto, há 10 anos, matou 275 pessoas e feriu 2.739, de acordo com o balanço oficial.



O Japão é um dos países do mundo mais propício a sismos, com um tremor de terra a acontecer a cada cinco minutos. Localizado sobre o “Anel de Fogo” de vulcões e placas oceânicas, o Japão regista cerca de 20% dos sismos mundiais acima da magnitude 6.0.











