Sismo de magnitude 7,3 atinge costa do México e perto da Guatemala

O tremor ocorreu a uma profundidade de 15,2 quilómetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) citado pela agência Reuters.





Após o sismo, o mesmo serviço emitiu um alerta de tsunami ao longo das zonas costeiras a uma distância até 300 quilómetros de distância do epicentro.





O abalo foi sentido no México, Guatemala e El Salvador.





A presidente do México, Cláudia Sheinbuam, adianta que não há até ao momento registo de danos em Chiapas e Tabasco. As ondas podem ter entre 30 centímetros e um metro acima do nível da maré na costa mexicana e do Guatemala.





Também o presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, adiantou que não há até ao momento registo de quaisquer vítimas.