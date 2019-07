Sismo na Califórnia faz feridos e provoca incêndios

Lusa06 Jul, 2019, 06:38 / atualizado em 06 Jul, 2019, 06:38 | Mundo

Os dados registados pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) oscilam entre uma magnitude de 6,9 e 7,1 na escala de Richter, previsões que fazem deste o maior sismo registado no sul da Califórnia nas últimas duas décadas.



O terramoto, que ocorreu às 4h19 de hoje (sábado), em Lisboa, seguiu-se a outro sismo de magnitude 6,4, na quinta-feira, na mesma região.



De acordo com a agência Associated Press, a cidade de Ridgecrest, no condado de Kern, voltou a ser a mais afetada, mas o tremor também se fez sentir em Las Vegas e no México.



A porta-voz do Corpo de Bombeiros do condado de Kern, Megan Person, relatou a ocorrência de "múltiplos feridos e incêndios", sem fornecer mais detalhes.