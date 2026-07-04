Sismo na Venezuela. 93 vítimas mortais entre os cidadãos portugueses

Entre as 93 vítimas mortais portuguesas ou luso-descendentes, 17 são crianças. Ainda estão 57 pessoas desaparecidas.





Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 2.645 mortos e 12.666 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.



Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.



A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.



Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.



C/Lusa

