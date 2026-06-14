Sismo nas Filipinas provoca subida do fundo do oceano até dois metros

A elevação do leito marinho representa riscos ambientais significativos, particularmente para os recifes de coral, que podem estar expostos.

O sismo causou pelo menos 61 mortos e 40 desaparecidos, de acordo com os dados mais recentes da agência nacional de gestão de catástrofes.

Os residentes da ilha de Mindanao, no sul do país, relataram um "levantamento costeiro" dois dias após o forte sismo, explicou o ministério, acrescentando que a linha costeira sofreu uma erosão de até 200 metros em alguns pontos.

A causa pode ser a deslocação da Fossa de Cotabato, a cerca de 50 quilómetros (30 milhas) da costa de Mindanao, que "empurrou para cima partes das costas de Sarangani e Davao Ocidental (...) expondo o leito marinho anteriormente submerso", afirmou o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia em comunicado.

"O levantamento mapeado é de cerca de dois metros (6,5 pés)", segundo a mesma fonte. Uma equipa enviada para a área "descobriu que longos trechos de costa, recifes de coral e pradarias marinhas foram expostos" à superfície, acrescentou o ministério.

Há relatos de moradores que contactaram as autoridades com receio que os vapores da decomposição da vida marinha sejam perigosos para a saúde.

"Estes corais e pradarias marinhas expostos começaram a morrer juntamente com os seus organismos residentes, como peixes de recife, enguias, amêijoas e mariscos", explicou o ministério.

As Filipinas estão localizadas no Círculo de Fogo do Pacífico, onde ocorrem aproximadamente 90% dos sismos do mundo.

Em setembro de 2025, quase 70 pessoas perderam a vida e cerca de 150 ficaram feridas num sismo de magnitude 6,9 em Cebu (região central das Filipinas).