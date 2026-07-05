Sismos na Venezuela. Número de mortos sobe para 3.342 e o de feridos para 16.740

Entre os mortos, há pelo menos 95 portugueses e lusodescendentes, e outros 58 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Entre os 95 cidadãos portugueses mortos, em que 82 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 17 crianças e 78 adultos, indicou o MNE.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos