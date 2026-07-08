Sismos na Venezuela. Número de mortos sobe para 3.685

O balanço de hoje regista mais 150 mortos em relação ao anterior, publicado na segunda-feira, enquanto o número de feridos se mantém em relação a segunda-feira.

Já o número de cidadãos portugueses e lusodescendentes que morreram no duplo sismo que atingiu a Venezuela aumentou para 100, registando-se ainda 59 cidadãos desaparecidos ou incontactáveis, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Entre os 100 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, dos quais 86 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 18 crianças e 82 adultos, acrescentou o MNE.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.