Sismos na Venezuela. Número de mortos sobe para 3.685

Sismos na Venezuela. Número de mortos sobe para 3.685

Os dois sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 3.685 mortos e 16.740 feridos, segundo o mais recente balanço oficial, divulgado hoje pelo Governo venezuelano.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Reuters

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O balanço de hoje regista mais 150 mortos em relação ao anterior, publicado na segunda-feira, enquanto o número de feridos se mantém em relação a segunda-feira.

Já o número de cidadãos portugueses e lusodescendentes que morreram no duplo sismo que atingiu a Venezuela aumentou para 100, registando-se ainda 59 cidadãos desaparecidos ou incontactáveis, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Entre os 100 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, dos quais 86 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 18 crianças e 82 adultos, acrescentou o MNE.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

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