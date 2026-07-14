Sismos na Venezuela. Número de mortos ultrapassa os 4.700

De acordo com o presidente da Assembleia Nacional (parlamento), Jorge Rodríguez, foram contabilizados até ao momento 4.734 mortos.

O anterior balanço apontava para 4.561 vítimas mortais.

Entre as vítimas mortais do duplo sismo, constam 117 portugueses e lusodescendentes, indicou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

A diplomacia portuguesa especificou que 95 eram adultos e 22 menores, e que 100 tinham também a nacionalidade venezuelana.

O ministério português referiu ainda que continuam desaparecidos 51 cidadãos portugueses, menos dois do que os 53 contabilizados na segunda-feira.

Os números de feridos e desalojados permanecem inalterados, 16.740 e 17.907, respetivamente.

Os dados atualizados pelas autoridades venezuelanas especificaram que aumentou para 20.903 o número de pessoas acolhidas nos 107 acampamentos temporários criados na capital do país, Caracas, e nos estados vizinhos.

O Governo venezuelano afirmou ainda que prestou assistência a 128.324 famílias e a 33.652 doentes, embora sem especificar como nem quando.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Desde 24 de junho passado, registaram-se 1.275 réplicas.