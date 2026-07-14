Sismos na Venezuela. Número de portugueses e lusodescendentes mortos sobe para 116

Entre os 116 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, dos quais 99 tinham também a nacionalidade venezuelana, contam-se 22 crianças e 94 adultos, acrescentou o MNE.

O anterior balanço, divulgado no domingo, contabilizava 114 portugueses e lusodescendentes mortos e 54 desaparecidos ou incontactáveis.

O número total de mortos subiu hoje para 4.561, enquanto o número de feridos se manteve em 16.740, informa o relatório oficial hoje divulgado na rede social Telegram pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

As autoridades não referiram o número total de desaparecidos.

A Organização das Nações Unidas estimou, dois dias após o desastre, que o número de desaparecidos poderia chegar a 50 mil, enquanto outras projeções, citadas pela Agence France-Presse (AFP), sugerem um número próximo de 10 mil.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.