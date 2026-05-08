Situação dos reféns num banco na Alemanha termina sem feridos

Não se sabe, para já, se se tratou de um ato isolado ou com vários sequestradores.







De acordo com um comunicado da polícia de Koblenz, os agentes entraram no banco em Sinzig e revistaram o edifício, conseguindo libertar duas pessoas ilesas, não está confirmado, para já o número de atacantes.







Entre os reféns estava um motorista de uma carrinha de valores. O jornal alemão Bild, que cita o porta-voz da polícia, avançou que no interior da agência bancária “não há clientes”.



O sequestro começou cerca das 9h00 locais (8h00 em Lisboa) desta sexta-feira.



Todo o centro da cidade de Sinzig, no distrito de Ahrweiler, foi isolado e forças especiais também foram acionadas.





No terreno, as autoridades montaram uma grande operação policial e isolaram toda a zona central da cidade. Um helicóptero esteve a sobrevoar a área.





Sinzig fica no vale inferior do rio Ahr, na Renânia-Palatinado, a cerca de dez quilómetros da fronteira com a Renânia do Norte-Vestfália. As cidades principais mais próximas são Bona (a cerca de 20 quilómetros) e Koblenz (a cerca de 30 quilómetros).





No final de 2025, ocorreu um assalto a um banco em Gelsenkirchen, outra cidade no oeste da Alemanha, resultando num prejuízo de 30 milhões de euros, segundo a polícia. Não houve feridos.





