Situação nos aeroportos dos EUA melhora com pagamento de salários

Passageiros ansiosos esperam que os pagamentos conduzam ao fim das horas passadas em longas filas de espera em vários dos principais aeroportos dos EUA, nas últimas semanas.

Hoje, já se observaram melhorias significativas em aeroportos como os de Atlanta e Houston.

Mas desconhece-se o tempo que vai requerer o regresso à normalidade.

"Trabalhar sem receber forçou mais de 500 trabalhadores a saírem da TSA", disse a sua sub-secretária, Lauren Bis.

Hoje de manhã, o tempo de espera dos passageiros excedia as duas horas no nova-iorquino La Guardia

Na sexta-feira, Donald Trump ordenou ao Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em Inglês) que pagasse imediatamente aos trabalhadores da TSA.

A decisão seguiu-se à rejeição por Trump das negociações no Congresso, nas quais os Democratas recusaram mais financiamento para o DHS, enquanto prosseguirem as operações policiais contra os imigrantes e de promoção de deportações massivas.