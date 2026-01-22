Sobe para 45 número de mortos em Adamuz, Córdova

Mais dois cadáveres foram encontrados hoje nos destroços de um dos comboios envolvidos no acidente, elevando assim para 45 o número de mortos confirmados no acidente de domingo.

A Guarda Civil espanhola tinha dito na quarta-feira que havia ainda dois desaparecidos por encontrar em Adamuz e que a chuva estava a tornar as operações de busca e resgate mais complicadas do que nos dias anteriores.

Duas das carruagens do comboio Alvia, da empresa pública Renfe, ficaram destruídas e presas numa pequena vala com quatro a cinco metros de profundidade, sendo necessária maquinaria pesada para cortar partes dos vagões e depois retirar os pedaços pouco a pouco, explicou a Guarda Civil.

Estão ainda a ser investigadas as causas do acidente ocorrido no domingo, por volta das 19:45 locais (18:45 em Lisboa) na localidade de Adamuz, na província de Córdova, no sul de Espanha, envolvendo dois comboios de alta velocidade.

Um comboio da empresa privada Iryo, procedente de Málaga e com destino a Madrid, descarrilou, e as três últimas carruagens invadiram a via contrária, por onde passou, 20 segundos depois, outro comboio de alta velocidade, um Alvia, da empresa pública Renfe, que fazia a ligação Madrid-Huelva.

As duas primeiras carruagens do Alvia foram projetadas para fora dos carris depois do choque com os vagões do Iryo descarrilados.

Este é considerado o acidente mais grave de sempre na rede de alta velocidade de Espanha que, com cerca de 4.000 quilómetros, é a segunda maior do mundo, a seguir à da China.

É também o mais grave acidente ferroviário em Espanha desde 2013, quando o descarrilamento de um comboio rápido Alvia a 24 de julho, em Angrois, perto de Santiago de Compostela, se saldou em 80 mortos e 144 feridos.