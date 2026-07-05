Sobe para 95 número de portugueses mortos na Venezuela e há 58 desaparecidos

Entre os 95 cidadãos portugueses mortos, dos quais 82 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 17 crianças e 78 adultos, indicou o MNE.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 2.954 mortos e 16.592 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.



Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Em La Guaira, o Estado mais afetado, persiste a esperança de resgatar pessoas, com a população a usar inclusive as mãos para remover os escombros de prédios que ruíram.

c/ Lusa