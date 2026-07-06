Sobe para 96 número de portugueses mortos na Venezuela e há 60 desaparecidos

Entre os 96 cidadãos portugueses mortos, dos quais 83 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 17 crianças e 79 adultos, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros.





O anterior balanço divulgado no domingo contabilizava 95 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos e 58 desaparecidos.



Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 2.954 mortos e 16.592 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.



Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

