Mundo
Sobe para 96 número de portugueses mortos na Venezuela e há 60 desaparecidos
O número de cidadãos portugueses que morreram no duplo sismo que atingiu a Venezuela subiu para 96 e registam-se 60 portugueses desaparecidos, revelou esta segunda-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Entre os 96 cidadãos portugueses mortos, dos quais 83 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 17 crianças e 79 adultos, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
O anterior balanço divulgado no domingo contabilizava 95 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos e 58 desaparecidos.
Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 2.954 mortos e 16.592 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.
Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.
Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 2.954 mortos e 16.592 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.
Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.