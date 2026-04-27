Sobrelotação das cadeias em França leva guardas prisionais ao protesto

Os guardas prisionais e os diretores das cadeias alertam há meses que o sistema penitenciário em França está á beira do colapso.



A França está entre os piores países da Europa, só ultrapassada pela Eslovénia, no que diz respeito à sobrelotação das prisões com uma taxa de ocupação de março de mais de 137%.



Havia mais de 87 mil presos para 63 mil lugares disponíveis nas cadeias francesas.

