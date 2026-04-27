Sobrelotação das cadeias em França leva guardas prisionais ao protesto

Sobrelotação das cadeias em França leva guardas prisionais ao protesto

Os guardas bloquearam várias prisões no país para exigir medidas de emergência. Estão a impedir, por exemplo, as saídas dos reclusos para as apresentações em tribunal.

RTP /
Alain Jocard - AFP

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Os guardas prisionais e os diretores das cadeias alertam há meses que o sistema penitenciário em França está á beira do colapso.

A França está entre os piores países da Europa, só ultrapassada pela Eslovénia, no que diz respeito à sobrelotação das prisões com uma taxa de ocupação de março de mais de 137%.

Havia mais de 87 mil presos para 63 mil lugares disponíveis nas cadeias francesas.
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