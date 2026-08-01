Socialistas Europeus criticam desinformação e oportunismo político na situação em Ceuta

O PSE pediu também um debate "responsável e fundamentado em factos".

Com o título "Os factos devem prevalecer sobre o medo", o comunicado dos socialistas europeus assinalou que os acontecimentos recentes em Ceuta "geraram uma confusão generalizada, alimentada por alegações falsas sobre a política migratória de Espanha".

Perante isso, o PSE, família política europeia a que pertence o partido no governo em Espanha, liderado por Pedro Sánchez, condenou "os esforços concertados de desinformação - amplificados por atores nos Estados Unidos, em Israel e na extrema-direita europeia".

E acrescentou que "explorar situações excecionais para obter ganhos políticos beneficia apenas aqueles que buscam disseminar o medo e a divisão, ao mesmo tempo em que mina a confiança nas instituições democráticas e na gestão eficaz da migração".

Recordando que Ceuta tem um estatuto jurídico e geográfico singular no âmbito da União Europeia, situando-se fora do Espaço Schengen, o PSE destacou a reação das autoridades de Madrid, em colaboração com Marrocos e parceiros europeus, que "mobilizaram rapidamente os recursos necessários para restabelecer a ordem e proteger vidas".

Ao lamentar que prossigam, "em alguns Estados-membros, as discussões sobre a suspensão ou a derrogação" das regras europeias, o PSE destacou "a cooperação e a ação coordenada" que fizeram com que, em menos de 24 horas, a grande maioria das 50 mil pessoas (dados oficiais marroquinos, que as autoridades espanholas sobem para mais de 60 mil) que atravessaram a fronteira em Ceuta já tenham retornado a Marrocos.

Pelo menos 67 pessoas morreram na tentativa de alcançarem a costa de Ceuta a nado na quinta-feira, mas as autoridades admitiram que o número possa ainda aumentar.