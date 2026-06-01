SoftBank ultrapassa Toyota e torna-se empresa com maior capitalização em Tóquio

As ações da SoftBank subiram até 8% logo após a abertura do mercado, atingindo um valor de mercado de 46 triliões de ienes (aproximadamente 248 mil milhões de euros), e ultrapassando a Toyota, cujas ações estavam a cair mais de 4%.

A Toyota liderava o ranking de capitalização bolsista da bolsa de Tóquio há 22 anos, desde dezembro de 2003, quando ultrapassou a empresa de telecomunicações NTT Docomo, assinalando o rebentar da bolha tecnológica japonesa.

A forte subida das ações da SoftBank ajudou hoje o Nikkei, o índice de referência de Tóquio, a atingir um novo máximo intradiário, quebrando a barreira dos 67 mil pontos pela primeira vez na abertura de uma sessão.

A Softbank beneficiou recentemente do entusiasmo dos investidores pelo setor da IA e de notícias sobre planos para a listagem em bolsa da OpenAI, criadora do modelo ChatGPT, no qual a SoftBank investiu milhares de milhões de euros.

Segundo o jornal japonês Nikkei, as ações da Softbank receberam um novo impulso após o presidente ter anunciado no sábado que a empresa vai investir 75 mil milhões de euros em dois centros de dados no norte de França dedicados ao desenvolvimento de IA.

Em entrevista ao semanário La Tribune de Dimanche, o responsável do grupo japonês, Masayoshi Son, disse que os centros serão instalados em Bosquel e Dunkerque, no norte de França, prevendo que estejam operacionais em 2028 e 2031.

"Será o maior investimento na Europa em infraestruturas relacionadas com IA: 75 mil milhões de euros no total, dos quais 45 mil milhões até 2031, na região de Hauts-de-France" no norte, para a construção de centros de dados, afirmou Masayoshi Son.

Pensados para a produção e o aumento da potência de cálculo da IA, os centros serão desenvolvidos em colaboração com o grupo francês Schneider Electric.

O objetivo é que atinjam uma capacidade superior a 5 gigawatts, o triplo do valor que França tem neste momento.

Ao La Tribune de Dimanche, o presidente do grupo japonês disse que a decisão de investir em França foi tomada depois de um encontro com o Presidente francês, durante a visita oficial de Emmanuel Macron a Tóquio, em abril.

"Fiquei muito impressionado com o facto de Emmanuel Macron se empenhar tanto a título pessoal para garantir o sucesso económico de França, mesmo que os nossos investimentos se tenham concentrado até agora principalmente nos Estados Unidos, bem como no Japão e na Ásia", disse.

A japonesa Softbank é considerada líder em investimento em IA, tendo anunciado em maio que quadruplicou o lucro líquido do exercício fiscal de 2025, encerrado em março passado, para cinco biliões de ienes (cerca de 27 mil milhões de euros).