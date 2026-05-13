Sondagem aponta para empate técnico entre Lula da Silva e Flávio Bolsonaro nas presidenciais do Brasil

Numa primeira volta, o atual presidente é o melhor colocado com 39% das intenções de voto, seguido de Flávio Bolsonaro com 33%.





A longa distância surgem Ronaldo Caiado, com 4%, e Romeu Zema, também com 4%.

Já num cenário de segunda volta, e de acordo com a sondagem da Genial/Quaest, a distância entre os dois principais candidatos, pode encolher muito: Lula aparece com 42% e o filho de Bolsonaro com apenas menos 1% (41%).





Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, o cenário configura empate técnico.

As eleições estão marcadas para 4 de Outubro e a bipolarização parece repetir-se com o eleitorado dividido entre as candidaturas de Lula e do herdeiro do Bolsonarismo, Flávio, o filho mais velho de Jair Bolsonaro.





O antigo presidente foi condenado a mais de 27 anos de prisão, pena que cumpre atualmente em situação de prisão domiciliária por motivos de saúde.







