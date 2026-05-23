SpaceX conclui o 12.º voo de teste da Starship V3 após tentativa falhada

O estágio superior do foguetão, a nave Starship, amarou, na tarde de sexta-feira, no Oceano Índico, após perder um dos seis motores. O lançamento marcou o primeiro voo de teste da nave este ano e a estreia da nova versão do foguetão, o maior e mais potente desenvolvido até agora pela empresa do magnata Elon Musk.

Neste voo, a Starship alcançou o espaço, lançou 20 satélites de teste da Starlink e dois satélites atualizados com nova tecnologia, tal como previsto, antes de regressar à Terra.

No entanto, a nave não conseguiu reiniciar um dos motores Raptor no vácuo do espaço, um dos objetivos definidos pela SpaceX para esta missão, como indicado durante a transmissão ao vivo pelo porta-voz da empresa, Dan Huot.

Durante a descolagem desta sexta-feira, que ocorreu após uma tentativa falhada na tarde anterior, o propulsor Super Heavy separou-se minutos após o lançamento e aterrou de forma descontrolada no Golfo do México.

A missão marcou a estreia da configuração V3 tanto no propulsor Super Heavy como no estágio superior Starship, e ocorreu dias depois de a SpaceX anunciar planos para entrar na bolsa.

Além disso, o teste da Starship ocorre num momento crítico para a corrida espacial civil. A NASA acompanha de perto o programa, uma vez que necessita da versão Block 3 da Starship para transportar astronautas até à superfície lunar na missão Artemis.

A missão tripulada à Lua foi adiada do final de 2026 para meados de 2027, em parte devido a atrasos no desenvolvimento do foguetão.

A SpaceX concorre diretamente com a Blue Origin, a empresa aeroespacial do magnata Jeff Bezos, que oferece o sistema Blue Moon como alternativa.

O historial recente do programa tem sido irregular. O voo de teste mais recente, realizado em março de 2025, terminou com a explosão do foguetão apenas dez minutos após a descolagem, o que provocou interrupções no espaço aéreo sobre a Florida e as Caraíbas.